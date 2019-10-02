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متظاهرون عراقيون يحرقون مقرات حزب الدعوة في النجف

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

متظاهرون عراقيون

متظاهرون عراقيون

متظاهرون عراقيون يحرقون مقرات حزب الدعوة في النجف

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم متظاهرون عراقيون على إحراق مبنى تيار الحكمة ومقرات حزب الدعوة في النجف.

 

وقالت مصادر عراقية إن المتظاهرين أحرقوا المبنى والمقرات مرددين شعارات مناوئة لإيران.

 

واليوم جَّه وزير الدفاع العراقي بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

 

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ما وصف بـ"فساد الحكومة".

 

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واليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، دارت اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.

 

وأطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن التي شهدت تظاهرات.

 

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوجود الإيراني في العراق، من قبيل "العراق حرة، وإيران برا".

 

وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق يوم أمس الأول.

 

وكانت وزارة الدفاع اتهمت مندسين بمحاولة حرف المظاهرات عن طابعها السلمي.

 

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