لليوم الثاني.. طالبات يعتصمن داخل السفارة اليمنية بموسكو ويضربن عن الطعام

طالبات يعتصمن داخل السفارة اليمنية بموسكو ويضربن عن الطعام

كتب موسكو عدن - الخليج 365

وفق متابعة "الخليج 365"، قررت ثلاثة طالبات يمنيات الإضراب عن الطعام حتى يتم حل مشكلتهن وصرف مستحقاتهم.

ومنعت السفارة اليوم وصول الطعام إليهن لارغامهن على فض الاعتصام والخروج من السفارة.

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