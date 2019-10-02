توقيع عقدين لتوريد وتركيب مضخات بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه بوادي حضرموت

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 صورة أثناء التوقيع كتب الخليج 365 - متابعات وقعت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت الوادي والصحراء اليوم عقدي اتفاق مع شركة الوادي للطاقة الشمسية ومؤسسة اليسر للاستيراد لتوريد وتركيب مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه موشح بشبام ، والدقم بسيئون ، وباعلال بتريم بحضرموت الوادي والصحراء .

Advertisements وتتضمن الاتفاقيتين التي بلغت كلفتهما الإجمالية 123 ألف و086 دولار أمريكي بتمويل من منظمة اليونيسيف ، توريد ونقل وتركيب وتشغيل وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وملحقاتها الموضحة في الكشف التعاقدي ، بحسب المواصفات الموضحة في وثائق الممارسة رقم (2) لسنة 2019م التي تم الإرساء بموجبها. وأوضحت الاتفاقيتين بأن مدة التوريد والتركيب خمسة وسبعون يوما من تاريخ تسليم العقد . وقع الاتفاقيتين التي عمدهما وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،عن جانب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت الوادي والصحراء مدير عام الفرع المهندس حسام غيثان وعن جانب شركة الوادي للطاقة الشمسية الدكتور عمر فريجان ، وعن جانب مؤسسة اليسر للاستيراد مبارك سعيد بن سعد.

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