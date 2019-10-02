تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في باقم شمالي صعدة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الجيش

كتب الخليج 365 ـ صعدة

نفذت القوات الحكومية عملية عسكرية نوعية على عدد من المواقع في محافظة صعدة شمال اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت عملية مباغتة في مديرية باقم شمالي المحافظة اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.

وذكرت المصادر أن أفراد اللواء 102 خاصة شنوا هجوما واسعا بدعم واسناد مدفعي على مواقع مختلفة للحوثيين شرق جبل شيحاط الاستراتيجي ومواقع أخرى غرب قرية آل مزهر جنوب شرق مركز مديرية باقم.

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ولفتت المصادر إلى أن الهجوم تكلل بالسيطرة الكاملة على تلك التباب والمواقع وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت القوات السعودية، مواقع وتحركات لمليشيا لحوثي في مناطق حدودية ذاتها.

وقلت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع من حين لآخر في مناطق بالمديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.