صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع وتحركات المليشيا برازح

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

القوات السعودية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، مواقع وتحركات لمليشيا لحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وقلت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع من حين لآخر في مناطق بالمديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المديرية وفي باقي مديريات المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وأسفر القصف الذين يشنه التحالف عن مقتل وإصابة الآلاف من مسلحي المليشيا بينهم قيادات ميدانية بارة.