مسؤول بتعز يشرف على الحملة المشتركة لمديريات المدينة لإزالة البناء العشوائي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

حملة المشتركة لمديريات المدينة لإزالة البناء العشوائي

كتب تعز - الخليج 365

نفذ مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأربعاء، نزولا ميدانيا للإشراف على الحملة المشتركة لإزالة البناء العشوائي.



وفي التفاصيل، قام وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم بنزول ميداني للإشراف على الحملة المشتركة في مديرية صبر الموادم، لإزالة البناء العشوائي على طريق صبر الموادم بحضور مدير عام المديرية العقيد جميل إلرامسي وقائد القطاع السادس في اللواء 22 العقيد عبدالحكيم الشجاع ومدير أمن المديرية العقيد محمد الرباطي، والذي بدأت من منطقة الدمغة وصولا الى منطقة العروس بالتنسيق مع مكتب الأشغال في المحافظة والمديرية .

وأكد وكيل المحافظة على استمرار الحملة لإزالة كل البناء العشوائي خارج المخطط العمراني وضبط المخالفين، ومنع رمي مخلفات البناء في الطرق والشوارع الرئيسية، ،مشيرا على اهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة بشكل عام والمناطق السياحية كجبل صبر المطل على المدينة والذي اصبح متنفس لأبناء المحافظة والزوار من خارج المحافظة .

Advertisements

ودعى جامل جميع ابناء المحافظة للتعاون مع السلطة المحلية في الإبلاغ عن عملية بناء عشوائي أو رمي مخلفات البناء في الشوارع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

هذا وقد بدأت الحملة المشتركة اعمالها منذ يومين بين مديريات المدينة ( المظفر ، القاهرة ، صالة ، صبر الموادم، التعزية ) بناء على توجيهات وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل المشرف على تلك المديريات وتنفيذا لمخرجات اجتماعات سابقة تم عقدها خلال الشهر الماضي، وتهدف تلك الحملات الى اعادة المظهر الجمالي لمدينة تعز كعاصمة للثقافة اليمنية وللتخفيف من معاناة المواطنين .

وتأتي هذه الحملة المشتركة استمرارا لحملات اخرى تقوم بها مديريات المدينة والتي بدأت اواخر الشهر الماضي بشكل متواصل وتمثلت في رفع تكدس القمامة والمخلفات في مديريات المدينة وترتيب الأسواق وإزالة العشوائيات والاختناقات المرورية ورفع هياكل السيارات من الشوارع والطرق الرئيسية وازالة طفح المجاري ومنع رمي مخلفات البناء في الشوارع والاحياء السكنية، وضبط وتغريم المخالفين .

وكان الوكيل جامل قد قام صباح اليوم ومعه عام مديرية المظفر سمير الإله، بزيارة تفقدية لعدد من الاسواق والاحياء السكنية في منطقة بيرباشا وحي الجامعة ومنطقة صينة اطلع من خلالها على اعمال النظافة والاختناقات المرورية، والمخلفات في مجاري وعبارات السيول ووجه بضبط المخالفين ومزيد من بذل الجهود في سبيل تحسين المظهر العام للمدينة .