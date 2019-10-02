وكيل تعز: القطاع السياحي يحظى باهتمام خاص من قبل قيادة السلطة المحلية 

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

جانب من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

قال مسؤول محلي في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأربعاء، إن "القطاع السياحي يحظى باهتمام خاص من قبل قيادة السلطة المحلية".



ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اهتمام السلطة المحلية بتطوير أداء القطاع السياحي والفندقي.

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جاء ذلك خلال حضوره فعالية تكريم عدد من مدراء المرافق السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وشدد وكيل أول المحافظة على ضرورة وضع خطط عملية لإنعاش السياحة في المحافظة ، كون المحافظة تملك كل مقومات التفويج السياحي من مناظر طبيعية وخلابة في مناطق الريف والمدينة ،إضافة إلى الاستقرار الأمني ، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح جميع المرافق السياحية.

وأشار الدكتور المخلافي إلى ضرورة تقيد الفنادق بالإجراءات المتبعة الخاصة بالنزلاء ومحاسبة المخالفين ، وتجاوز كافة الأشكال السلبية التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية وتسببت في إحداث اختلالات أثرت على النشاط السياحي والفندقي.

منوها إلى أن القطاع السياحي يحظى باهتمام خاص من قبل قيادة السلطة المحلية والعسكرية والأمنية لتذليل العوائق التي تحول دون تنميته وتطويره.

فيما أكد مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة صادق المحيا اهتمام مكتب السياحة بعمل المنشآت السياحية وتسهيل عملها ، وتعزيز دورها، والترويج لها بما يتناسب حجم النشاط السياحي الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الراهنة.