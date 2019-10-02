محافظ الضالع: المدينة لم تعط حقها من الإهتمام والخدمات فيها صفر

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الضالع

كتب الخليج 365-الضالع

بحث محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح مع منظمة أكندا الوضع الانساني والصحي والخدماتي في المحافظة.



وأطلع المحافظ مسؤول المنظمه على الاوضاع والظروف الصعبة التي مرت بها محافظة الضالع خلال المرحلة السابقة والاضرار الكبيرة التي سببتها ميليشيات الحوثي خلال حربها واعتدائاتها التي قامت بها على محافظة الضالع والحقت الاضرار بالكثير من الخدمات والمشاريع في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمياة والصرف الصحي والطرقات والنظافة والتحسين وقدكان لذالك أثر كبير في زيادة مضاعفة معاناة ابناء الضالع ،وتابع محافظ الضالع حديثه قائلا بان محافظة الضالع كان قرار تاسيسها قريبا ولم تعطي حقها من المشاريع والخدمات أسوة بالمحافظات ألاخرى فما كان يتم اعتماده للمحافظة من مشاريع لا يساوي ما يتم اعتمادة لمديرية من مديريات أي محافظة اخرى.

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واكد المحافظ في سياق حديثة بان منظمة اكتدا شريك أستراتيجي واساسي وتلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات في مختلف المديريات.

وفي سياق حديثة اكد المحافظ انه من خلال عمل اكتد في الضالع منذو فتره فاكيد لديهم تصور ومطلعين على ماتعانيه الضالع وما تحتاجه من خدمات فوضع الضالع مختلف فالبنية التحتية صفرمن الاساس وقد رايتم ذالك باعينكم فنحنوا نعاني من مشاكل في مجالات مختلفه في المياة والطرقات والخدمات الاساسية ومشكلتنا الكبرى في الصرف الصحي لمدينة الضالع حيث وان الكثير من شوارع المدينة تطفح بالمجاري ومشاكل النظافة والتحسين فالقمامة مكدسة ومتراكمة منذو سنوات في شوارع ونحنو بحاجة لبوابير لنقل هذة القمامة وشيولات وشفاط وزيادة أجور عمال النظافه وكل هذه المشاكل تركت أثر كبير على صحة الناس، وفي سياق حديثة ثمن محافظ الضالع مختلف اوجه الدعم السخي الذي تقدمة منظمة اكتد للضالع مقدما لهم شكرة وتقديرة لمسؤولي المنظمه وفريق العمل في الضالع علي للجهود التي يبذلونها في محافظة الضالع،كما دعاهم إلى زيادة الدعم و مضاعفة الجهود وتوسيع نطاق عملهم ليشمل كافة مناطق و مديريات المحافظة فالضالع بحاجة ماسة إلى مزيدا من التدخلات من قبل المنظمة في شتى المجالات نظرا لظروف المأساوية التي تمر بها المحافظة

واكد محافظ الضالع انه سيقوم بمخاطبة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بخصوص المشروع الموقف منذوا فتره وعمل الحلول الازمه من اجل نجاح المشروع واستكمال تنفيذة.