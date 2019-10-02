شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... جرعة جديدة لأسعار النفط ابتداء من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



أصدر فرع شركة النفط بساحل حضرموت،(شرقي) اليمن تعميماً قضى بزيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءً من مساء اليوم الأربعاء.

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ووفقا لتعميم، فإن سعر اللتر الواحد من مادة (البترول) للمستهلكين في المحطات يبلغ (330) ريالاً، بدلاً من السعر السابق (300) ريال فيما بات سعر اللتر الواحد من مادة (الديزل) للمستهلكين في المحطات (330) ريال، بدلاً من السعر السابق (300) ريال..

واشار فرع الشركة الى جملةً من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، من بينها عدم وجود تناسب للسعر السابق الذي كان "ثابتاً" مع التكاليف الحالية لشراء المواد البترولية.

ونوه الفرع عن الاسباب الى الرسوم المفروضة للجمارك والضرائب على الشحنات المشتقات النفطية التي أقرتها الحكومة في القرارِ رقم (49) للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء.