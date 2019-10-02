شكرا لمتابعة خبر عن الاعلان قبل قليل عن انتهاء حوار جدة بهذه النتائج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نجحت الشرعية في تصحيح جزئي لصورتها امام مواطنيها خاصة في المناطق الجنوبية بعد ان استثمرت اطالة وقت الحوار مع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي .

واعلنت مصادر اعلامية انتهاء الحوار اليوم الاربعاء بالفشل بعد ان عجزت الاطراف عن التوصل الى اتفاق او رؤى مشتركة يمكنها التهيئة لحل شامل للخلاف بين الحكومة والانتقالي.

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وقال مراقلون ان الشرعية استفادت خلال الفترة الماضية من امتصاص غضب الشارع الجنوبي عن طريق كشف عجز الانتقالي في ادارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

وبحسب وسائل اعلامية غادر وفد المجلس الانتقالي السعودية اليوم الاربعاء بعد فشل التوصل الى توافق مع الحكومة الشرعية على مسودة اتفاق جدة.

وقالت المصادر أن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي وصل الى ابوظبي عاصمة الامارات، جاء ذلك عقب إبلاغ وفد سعودي قيادة الانتقالي بفشل المفاوضات وبأن عليهم المغادرة. بعد ان طلبت السعودية وطلب الوفد السعودي أي مقترح للضغط على حكومة هادي التي رفضت حتى النظر في بنود المبادرة، لكن لم يكن وفد الانتقالي جاهزاً لأي خطوة تتعلق بتحصيل إيرادات الدولة في عدن ومناطق سيطرته، وصرف مرتبات الموظفين، أو حتى إدارة مؤسسات الدولة، لكن الانتقالي أجاب بعدم الجاهزية