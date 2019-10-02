شكرا لبحثكم عن خبر شاهد كيف نصح معارض سعودي اللواء عبد العزيز الفغم بالهروب قبل ٣ أشهر من إغتياله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - جريمة إغتيال الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم، على ما يبدو أنها ليست فقط تُقارب في وقت وقوعها وقت وقوع جريمة اغتيال خاشقجي؛ إنما سبب وقوع الجريمة نفسه الذي بررت به الرياض وقوع جريمة خاشقجي يُقارب سبب مقتل اللواء الفغم، حيث أعلنت وسائل الإعلام المحلية، بأن مقتل الفغم تم إثر خلاف شخصي، كما اعلنت في بداية نشر خبر إغتيال خاشقجي إنه إثر خلاف شخصي مع موظفي القنصلية.

ولكن في موقع “تويتر” كتب المعارض السعودي محمد المسعري، في مايو الماضي محذراً الفغم من التصفية على يد محمد بن سلمان، ونصحه بالهروب إلى خارج البلاد.





وبعد ساعات من وقوع الجريمة راح مغردون يردون على التغريدة ويشاركونها؛ كدليل على صحة توقعات المسعري بإقدام بن سلمان على قتله.

والمسعري عرف بحصوله على معلومات حساسة من مصادر خاصة، وهو الذي كان استبق وسائل الإعلام وأعلن اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، حين كان الحديث لا يزال يدور حول اختفائه.

Advertisements

حيث قال المسعري في تغريدة لسعها الدبور تعود لشهر مايو الماضي أي قبل أكثر من ٣ أشهر من إغتيال عبد العزيز، قال ما نصه: “ولعلي أضيف قائلا: يا عبد العزيز الفغم: صوتك مرعوب على اللاسلكي:: مجموعتك مجموعة هياط في هياط. الظاهر انك مزغل في (بدلتك العسكرية) … بكرة (م.ب.س) يعس على راسك ومجموعتك الهياطية ويستبدلكم بمجموعة من بلاكووتر الكولومبيين.”

وأضاف في تغريدة ثانية وقتها ما نصه: “نصيحتي لك: لا تكون مثل العتيبي الحمار راعي قنصلية اسطنبول … شوف لك مزبن في آخر الدنيا (استراليا أو نيوزيلاندا) قبل ما تطيح الفاس في الراس!!!”

في حال صحت الروايات والتوقعات التي بثها مغردون عبر منصات التواصل، حول اغتيال الفغم، وليس مقتله، وأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من يقف وراء هذه الجريمة، فإن بن سلمان بذلك قتل الشخص المؤتمن على حياة والده الملك.

بالمقابل فإن الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يصدر أي تعليق حول مقتل الشخص المقرب منه، وأكثر شخص مؤتمن على حياته، في الوقت الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية معبرة عبر تعليقات السعوديين عن حزن بليغ، إثر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم.

وفي حين أن تسريبات من داخل الأسرة المالكة في السعودية ظهرت في وقت سابق، تتحدث عن أن محمد بن سلمان يخطط للوصول إلسريع إلى الحكم، وإن كان بقتل والده الملك، يثار هنا تساؤلاً مفاده: أين الملك سلمان؟

