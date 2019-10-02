شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وفي غاية الخطورة..اوامر صارمة قبل قليل لكل الوزراء ومهلة 4 ايام فقط لمغادرة الرياض بشكل نهائي دون العودة الى الاراضي السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أكدت صحيفة محلية، بأن توجيهات رئاسية صدرت بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق بغضون أربعة أيام. وقالت صحيفة “عدن الغد” بأنها علمت من مصادر حكومية موثوقة بهذه التوجيهات والتي قضت بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وأمنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وأبين.

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