شكرا لبحثكم عن خبر عاجل نجل خاشقجي يفاجئ الجميع بإعلان ناري بشأن مقتل والده..تفاصيل حصريه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اكد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تصريحات مفاجئة أنه "لن يقبل أن تستغل ذكرى والدي للنيل من وطنه وقيادته".

يأتي ذلك، بعد حوار أجرته شبكة "سي بي اس" الأمريكية مع محمد بن سلمان نفى خلالها، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أقرّ بمسؤوليته الأدبية عن الجريمة لأن مقترفيها من موظفي الحكومة السعودية.

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وقال إن قتل خاشقجي جريمة بشعة، مؤكدا أنه بلا شك لم يأمر بذلك، وأضاف: "لكني أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها جرت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".



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