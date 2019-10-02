شكرا لبحثكم عن خبر سما المصري تصور نفسها أثناء الاستحمام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أطلت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، على جمهورها بفيديو جديد، نشرته عبر السوشيال ميديا، وفاجأت الجميع به بظهورها عارية في الحمام، أثناء الاستحمام.

علقت سما قائلة: (وادي مشهد حصري من الموضوع محل التصوير..لا هتنبهروا بجد، الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري، اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه، واستنوا مفاجات سينمائيه قريبا، مفيش غيري يعرف يعمل الدور دا).

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الراقصة الاستعراضية سما المصري لا تمل من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس مثيرة وجريئة، تستعرض من خلالها لحمها ومؤخرتها أمام المتابعين عبر السوشيال ميديا.

نعتذر عن نشر الفيديو..شاهد الصوره

