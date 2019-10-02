شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يردون على تعليق محمد بن سلمان بشأن مبادرتهم وقف استهداف المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قال محمد علي الحوثي، إن تفاءل محمد بن سلمان بوقف الحرب أمر إيجابي.

وأضاف: كان المفترض أن يكون حاضرا من قبل اعلان عدوانهم على اليمن .

جاء ذلك في رد للحوثي على تعليق محمد بن سلمان على المبادرة الحوثية لوقف اطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة.

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وقال الحوثي:" إن تحويل المناقشة إلى تفاوض تحتاج إلى جديتهم والتعامل بواقعية بعيدا عن أي املاءات ،كونها لن تجدي بل تصنع العوائق في طريق إيقاف العدوان والوصول إلى السلام الدائم".

وكان بن سلمان قال في حديث مع في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية:" "أعلن الحوثيون قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطة".

وأعلن الحوثيون عبر رئيس مجلسهم السياسي، مهدي المشاط، قد أعلنوا الأسبوع الفائت، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف، مطالباً السعودية بموقف مماثل.