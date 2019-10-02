شكرا لبحثكم عن خبر مباشر من محلات الصرافة ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني الأسعار اليوم(اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأثنين 30سبتمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعا عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني. آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 598 : 603

الريال السعودي : 158.2: 159 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 599: 604

الريال السعودي : 159 : 160

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني الأسعار اليوم(اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.