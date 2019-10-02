شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جديد للراقصة ’’سما المصري‘‘ لن تصدق ماذا تعمل بقميص النوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - نشرت الراقصة المصرية سما المصري على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو طريف لها، وهي تمثّل حال الأمهات المصريات مع اولادهم في اول يوم دراسة لهم.

وأرفقت سما الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تضرب ولديها بتعليق جاء فيه: “وادي جزء كمان من الحلقه الكوميديه لتمثيل حال أمهات مصر اول ايام الدراسه… بس عيال قرود اعوذ بالله “.

اولاد سما المصري

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل مؤخرا بعد ان نشرت صورة لحقيبة على شكل ” خصيتين” معلقة عليها:”دا هاتبقى سنة عنب”.

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وتداول النشطاء هذه الصورة على صفحاتهم الخاصة بشكل لافت.

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