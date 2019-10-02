الاكثر مشاهدة - مجتهد يفاجئ الجميع ويكشف اخطر تفاصيل سرية عن الإشتباك الذي قتل فيه اللواء الفغم وآل علي ..شاهد ماحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفاجئ الجميع ويكشف اخطر تفاصيل سرية عن الإشتباك الذي قتل فيه اللواء الفغم وآل علي ..شاهد ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المغرد الشهير بتسريباته من داخل الديوان الملكي السعودي “مجتهد”، إن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي هو عملية اغتيال مدبرة نفذت بأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما ينسف الرواية السعودية الرسمية حول مقتل “الفغم”.

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وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على الحادث، إن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

ونوه “مجتهد” إلى أن “ابن سلمان كان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا”، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال “مجتهد” إن “الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار”.

وتابع أنها “لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا”.