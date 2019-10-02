الاكثر مشاهدة - مفاجأة : صداقة قوية وعميقة بين نجل الملك سلمان ووزير إيراني عمرها 22 سنة .. والأخير يكشف الأسرار

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة : صداقة قوية وعميقة بين نجل الملك سلمان ووزير إيراني عمرها 22 سنة .. والأخير يكشف الأسرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الطاقة الإيراني بيجان زنغنه اليوم الأربعاء، أن علاقة صداقة قديمة كانت تربطه بوزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وذكر زنغنه أن نجل العاهل السعودي، الذي تولى منصب وزير الطاقة في السعودية الشهر الماضي، كان صديقا له على مدى ما يزيد عن 22 عاما. Advertisements ​​

يأتي ذلك، في وقت أعرب فيه زنغنه عن أمله في أن تمتنع كل دول الخليج عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر الإقليمي، مؤكدا خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن طهران تشدد الإجراءات الأمنية في منشآتها النفطية.

من الجدير ذكره، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في 7 سبتمبر الماضي، وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وعين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له.

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