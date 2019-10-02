الاكثر مشاهدة - أول رد يمني عاجل على اعلان إيران التدخل العسكري المباشر في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد يمني عاجل على اعلان إيران التدخل العسكري المباشر في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، أن بلاده تقدم الدعم المباشر لمليشيا الحوثي المتمردة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن باقري قوله، " إن الحرس الثوري الإيراني يقدم مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية للحوثيين "

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وقال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد باقري، "حرس الثورة الإسلامية يقدم الدعم الاستشاري للجيش اليمني" في إشارة للحوثيين.

وأضاف باقري "قدمنا الدعم الاستشاري، والأسلحة، والمعدات للحوثيين" ، لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني، هو المسؤول عن هذا الدعم.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية، تأكيدا لما أوضحته الحكومة اليمنية ، من أن مليشيا الحوثي أداة للنظام الإيراني وأن قرارها السياسي والعسكري بيد طهران وليس لها أي قرار.

* الحكومة اليمنية تعلق

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات قائد الجيش الإيراني حول دعم الحوثيين، يؤكد أن القرار السياسي والعسكري للجماعة بيد طهران.

واعتبر الإرياني في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على "تويتر"، تلك التصريحات بمثابة، إقرار صريح واعتراف رسمي يصدر لأول مرة عن دعم عسكري تقدمه طهران جماعة الحوثي الموالية لها في اليمن.

وأضاف "الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية، فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير المليشيا لتنفيذ اجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة".

وتابع: " من يدفع ثمن هذه الحرب التي شنتها المليشيا هو الشعب اليمني الذي قتل وجرح وشرد مئات الآلاف منه في سبيل تنفيذ أجندة إيران".

وحمل المسؤول اليمني النظام الايراني المسؤولية القانونية والتبعات الناجمة عن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وكل ما ترتب عليه من كلفة بشرية واقتصادية وإنسانية الناتجة عن الحرب.

ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الى الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة اشكال الدعم التي يقدمها للحوثيين.