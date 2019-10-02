الاكثر مشاهدة - ورد الآن : خبر صادم لليمنيين في الشمال والجنوب ينهي ما تبقى من أحلامهم من صنعاء إلى حضرموت .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : خبر صادم لليمنيين في الشمال والجنوب ينهي ما تبقى من أحلامهم من صنعاء إلى حضرموت .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فرع شركة النفط بساحل حضرموت،(شرقي اليمن) تعميماً قضى بزيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءً من مساء اليوم الأربعاء.

ووفقا لتعميم، صدر أمس، فإن سعر اللتر الواحد من مادة (البترول) للمستهلكين في المحطات (330) ريالاً، بدلاً من السعر السابق (300) ريال فيما بات سعر اللتر الواحد من مادة (الديزل) للمستهلكين في المحطات (330) ريال، بدلاً من السعر السابق (300) ريال.

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وأورد فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت جملةً من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، من بينها عدم وجود تناسب للسعر السابق الذي كان “ثابتاً” مع التكاليف الحالية لشراء المواد البترولية.

كما عزا سبب الإرتفاع إلى وجود رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، التي أقرتها الحكومة في القرارِ رقم (49) للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء.

في صعيد متصل، تنوي شركة النفط في صنعاء التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران اعتماد تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية ابتداء من السبت القادم .

وقالت مصادر في الشركة ان المليشيات تعد الان للاعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، حيث حددت سعر الدبة البترول " 20 لتر" بـ 9000 ريال بينما رفعت سعر الدبة الديزل الى 9500 ريال والزام جميع المحطات بالتسعيرة الجديدة.

يذكر ان المليشيات تفتعل الازمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي بين حين واخر بغرض رفع الاسعار وتنشيط السوق السوداء لتحقيق ارباح مادية على حساب معاناة المواطنيين.

وتسيطر قيادة المليشيا كالناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام وغيرة من القيادات الحوثية على تجارة الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية منذ ان نفذت الانقلاب على الشرعية في اواخر عام 2014.