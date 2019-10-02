الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : طرف ثالث يفاجئ الانتقالي الجنوبي ويعلن الانتفاضة الكبرى داخل مدينة عدن ويصدر البيان رقم (1)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : طرف ثالث يفاجئ الانتقالي الجنوبي ويعلن الانتفاضة الكبرى داخل مدينة عدن ويصدر البيان رقم (1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت حركة أحرار عدن أبناء العاصمة عدن إلى النزول لساحة العروض بمديرية خور مكسر يوم 10 أكتوبر وذلك من أجل المطالبة بتوفير الأمن والكهرباء والماء .

وقالت الحركة في بيان لها وبحسب مانشره موقع (عدن الغد) ، جاء فيه :

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السلام عليكم

الاخوة المواطنين أبناء العاصمة المنكوبة عدن ، لايخفى عن جميع أهل عدن الحالة المزرية التي وصلت لها مدينتنا الحبيبة ..

من تردي الامن وخدمة الكهرباء بشكل مقلق ، وتردي خدمة المياه بشكل سيئ لم تواجهه المدينة منذ أعوام وتوقف الخدمات العامة وعرقلة عمل المرافق الحكومية ، وكل ذلك بسبب تهرب جميع الاطراف من أداء مسؤوليتهم وهم: التحالف ، الشرعية ، الانتقالي ..

ماكفاهم الحروب التي أقحموا مدينة عدن المسالمة فيها ولكن يتفننوا بممارسة التعذيب لأبناء هذه المدينة العريقة ولا يكترثوا لحال مواطنيها.

لذلك قررنا النزول بأول تجمع لأبناء عدن في ساحة العروض بخورمكسر يوم الخميس تاريخ 10/10/2019 للتنديد بسكوت جميع الاطراف المعنية مما يحصل لعدن ولا يعفى من ذلك اهمال الحكومة ، تهرب الانتقالي ، تخاذل التحالف.

وسوف يكون أول تحرك مدني لإنقاذ عدن بدون أي أحزاب أو استغلال من طرف ضد طرف.

كل مطلبنا ( أمن - كهرباء - ماء ) فقط ، والكل يتحمل مسؤوليته.

الرجاء مشاركة المنشور لأجل عدن وأهلها ..

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#١٠_١٠

" حركة أحرار عدن "