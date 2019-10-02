الاكثر مشاهدة - هام : فضيحة كبرى لرئيس الوزراء معين عبدالملك .. وموقع أجنبي يفتح السجل الأسود للحاشية المقربة

شكرا لقرائتكم خبر عن هام : فضيحة كبرى لرئيس الوزراء معين عبدالملك .. وموقع أجنبي يفتح السجل الأسود للحاشية المقربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تحقيق استقصائي تم نشره صحفياً عن أكبر رشوة شهدها اليمن في فضيحة تاريخية لليمن الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود مشاريع وهمية شملت مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى.

وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الجمعه 6 سبتمبر، إلى عدد من الأسماء البارزة في اليمن ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

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أبرز الأسماء التي تضمنها التحقيق كان اسم رئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي كان وزيراً للأشغال العامة والطرق سابقاً، ووزير النفط والمعادن أوس العود ومحافظ البنك المركزي السابق محمد زمام.

أسماء كبيرة شملها التحقيق من بينها وزير الكهرباء والطاقة العناني، و وليد العباسي مدير مكتب معين عبدالملك عندما كان وزيراً للأشغال العامة والطرق ومساعد مدير مكتبه بعد أن أصبح رئيساً لمجلس الوزراء والذي يعد المهندس الأول لصفقات الفساد التي يقوم بها رئيس الوزراء، كما يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين المتورطين في الفساد وقام مؤخراً بتأسيس شركة وهمية تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال نبيل هائل سعيد حيث تتخذ من الرياض مقراً لها.

وكشف التقرير أن دور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات العقارية واصلاح الطرقات لضمان عقود لهم في اليمن عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة اليمنية من وليد العباسي والذي يمتلك علاقات وثيقه برجل الاعمال نبيل هائل.

التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات اصلاح الطرق بمشاريع وهمية إلى شركات وهمية تتبع تجار على علاقة برئيس الوزراء.

كما أشار إلى أنه تم صرف ملايين الدولارات كرشاوى للمسؤولين اليمنيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2016 حتى عام 2019، بعضها ذهب مباشرة الى معين عبدالملك، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة الى محمد زمام محافظ البنك المركزي لتسهيل اجراءات واوراق لمضاربة العملة الصعبة التي تم صياغة العقود الوهمية على اساسها.

أحد العقود الذي سعت الشركة للحصول عليه هو توقيع عقد اصلاح طريق العبر وطرق اخرى في اكثر من محافظة وتم طلب مبلغ 7 ملايين دولار كرشوة إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار.

التقرير أفصح أيضاً عن إحدى الرسائل والتي أكد فيها وليد العباسي أن رئيس الوزراء وافق على مبلغ 7 مليون دولار مقابل ضمان فوز شركة وهمية تتبع نبيل هائل سعيد بالعقد البالغ قيمته 60 دولار .

كذلك، في عامي 2018 و2019 وافق نبيل هائل سعيد على دفع مبلغ 20 مليون دولار لمعين عبدالملك كي يسعى للتأثير على الحكومة وإقناعهم بمنح حق الانتفاع في مشروع اعادة اعمار واصلاح شامله ستقوم بها السعودية في اليمن، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 500 مليون دولار.

وفي عام 2019 دفعت الشركة الوهمية التابعة لنبيل هائل أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد معين عبدالملك من أجل الحصول على عقد تطوير ميناء عدن ومصافي عدن وتقدر قيمته بنحو150 مليون دولار.