شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تتحدث عن اتفاق وحل عاجل في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام

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