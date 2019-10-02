شكرا لقرائتكم خبر عن مقاولو المهرة يطالبون السلطة بالمحافظة اتخاذ آلية وإجراءات سريعة لصرف مستحقاتهم المالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مقاولو محافظة المهرة اليوم الأربعاء، السلطة المحلية، باتخاذ إجراءات سريعة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أواخر عام 2018م.

وذكر بيان صادر عن اجتماع لمقاولي محافظة المهرة عقد اليوم الأربعاء بمدينة الغيضة، أنه تم الاتفاق على رفع مذكرة إلى السلطة المحلية في المحافظة للمطالبة بسرعة صرف المستحقات المالية.

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وأوضح المقاولون أن إجراءات وآلية صرف المستحقات المالية يجب أن تحددها السلطة في المحافظة خلال فترة أقصاها الخامس عشر من الشهر الجاري.

وناشد المقاولون محافظ المهرة راجح باكريت، الاهتمام بقضيتهم وإصدار توجيهاته إلى جهات الاختصاص لصرف مستحقاتهم المالية.

نص البيان

عقد مقاولو محافظة المهرة اليوم الأربعاء 2 / 10/ 2019م اجتماعا لهم بمدينة الغيضة للوقوف أمام كيفية الحصول على مستحقاتهم المالية الموجودة لدى السلطة منذ أواخر عام 2018م.

وبعد نقاش من قبل المقاولين تم الاتفاق على كتابة مذكرة إلى السلطة المحلية في المحافظة، للمطالبة باتخاذ الإجراءات السريعة بشأن صرف مستحقات المقاولين المالية وفقا لألية صرف تحددها السلطة في المحافظة خلال فترة أقصاها 15 / 10 / 2019م.

إننا نحن مقاولو محافظة المهرة نناشد الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة، بإعطاء جل اهتمامه لهذه الموضوع وإصدار توجيهاته الكريمة إلى جهات الاختصاص في المحافظة لصرف مستحقات المقاولين.

صادر عن مقاولي محافظة المهرة

2 / 10 / 2019م