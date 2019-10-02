الضالع: تدشن توزيع المساعدات للنازحين في حجر بعدم من الهلال الاماراتي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

عبدالواسع صالح احمد

كتب الخليج 365-الضالع

دشنت السلطة المحلية اليوم الاربعاء في محافظة الضالع توزيع السلال الغذائية والمساعدات الانسانية للنازحين في منطقة حجر بدعم من الهلال الاماراتي. .

Advertisements

وفي بداية انطلاق المشروع تقدمت السلطة المحلية بالشكر لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على دعمهم السخي ووقوفهم الدائم والمستمر بجانب الشعب الجنوبي في مختلف الظروف والمراحل والاصعدة.

وأكد وكيل المحافظة العفيف ان النازحين في حجر يمرون بظروف انسانية صعبه نتيجة الحرب والصراع الدائر في حدود الضالع التي اثرت هذه الحرب الى نزوح العديد من الاسر من هذه المناطق المحادية من منطقة الصراع ، هذا وقد طالب العفيف الهلال الاحمر الاماراتي بزيادة الدعم بشكل اكبر.

وأشاد عبدالواسع صالح احمد مدير عام مديرية الضالع بالجهود الاماراتية الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة من دعم في مختلف الجوانب الانسانية والصحية والتعليم وغيرها التي تقدمة عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الأحمر الاماراتي.. كما أكد في الوقت نفسه ان هذه المساعدات تم توزيعها لنازحين في مديرية الضالع .