عاجل .. ماذا قالت الحكومة رداً على طرد الحوثيين لمسؤول أممي

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
وزير الاعلام معمر الارياني
كتب
الخليج 365
أدانت الحكومة اليوم الاربعاء تصرفات مليشيا الحوثي في طردهم لمسؤول في الامم المتحدة بعد وصوله الى مطار صنعاء الدولي.
وعبر وزير الاعلام عن ادانته الشديدة لما أقدامت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن “العبيد احمد العبيد” المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.
واعتبر ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداء ضد المسؤول الأممي تأكيداً على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها.. مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.
وطالب وزير الاعلام الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.
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