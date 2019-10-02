شاهد المجمع التربوي في الضالع 5 سنوات بعد القصف ولم يتم اصلاحه

المجمع التربوي في الضالع بعد تدميرة

كتب الخليج 365-الضالع

ما يزال مبنى المجمع التربوي في محافظة الضالع يعاني من الاهمال وعدم اعادة ترميمة منذ خمسة اعوامن من تدميره. ولم تلتفت الحكومة الشرعية منذ خمسة سنوات الى اعادة ترميمة رغم أن المحافظة تحررت من قبضة مليشيا الحوثي منتصف 2015م. وقال سكان محافظة الضالع إن أبناء المحافظة يعانون من صعوبة في التنقل من مدرسة الى اخرى ومن مكان الى اخر. وتساءلوا :" الى متى هذا التجاهل ؟

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