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الحوثية تزرع عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات في حيس بالحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

ألغام حوثية _أرشيفية

ألغام حوثية _أرشيفية

الحوثية تزرع عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات في حيس بالحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

زرعت الميلشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة جنوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن. 

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ووفق متابعة "الخليج 365"، شملت هذه العملية طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية منها قرى منطقة عرفان وظمي وسقم وخطوط الدراجات النارية المتجة إلى مدينة حيس والخطوط الفرعية المتجة إلى مدينة الخوخة. 

وأفادت مصادر ميدانية أن عناصر الميلشيا قامت بنصب نقاط تقطع ومنعت المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبرتهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها ، ثم قامت بزرع الالغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة. 

 يأتي ذلك ضمن التصعيد والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية في مناطق مختلفة من الحديدة ، والذي أدى لسقوط عشرات المواطنين ضحايا تلك الألغام والعبوات التي تزرعها المليشيات المدعومة من إيران.   

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