عبدالله الربيعة: السعودية تبنت ابتكار مبادرات منهجية متجددة خلاقة في العمل الإغاثي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

عبدالله الربيعة

كتب الخليج 365-صنعاء

انطلقت جلسة نقاش رفيعة المستوى “دور المنظمات الإنسانية الدولية في تحقيق التنمية البشرية في المجتمعات المتأثرة بالأزمات”، بمشاركة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة ووزيري التعليم، اليمني عبدالله لملس، والصومالي عبدالله غودح بري



واكد الربيعة أن تفاقمت آثار الأزمات الإنسانية التي يشهدها عالمنا في الأعوام الأخيرة؛ بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، مما ضاعف معدلات النازحين واللاجئين،ونتج عنها أوضاعاً إنسانية مؤلمة اليوم هي من أبرز العقبات التي تحول دون حصول المجتمعات المتضررة على فرص التعليم المستدامة

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وأضاف الربيعة: استهدفت العديد من المنظمات الدولية المانحة والمنفذة في وقتنا الحاضر توحيد الجهود الدولية وتكثيفها لدعم وتنفيذ المبادرات النوعية في قطاعات العمل الإنساني والإغاثي، ولتمكين المجتمعات المتضررة من تجاوز الأزمات و التعافي المبكر من حالات الطوارئ الحرجة

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تبنت ابتكار مبادرات منهجية متجددة خلاقة في العمل الإغاثي والإنساني، ولا تزال في مسارات العمل الإنساني الميداني، لكون هذه المبادرات الإنسانية نابعة من التزاماتها الأخلاقية منذ تأسيسها تجاه الإنسان المتضرر في شتى دول العالم وبالأخص للنساء والأطفال

وهذا ما يؤكد الدور الريادي العالمي للمملكة العربية السعودية لاحتواء الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة، وتكريس جهودها الإغاثية والإنسانية والتنموية في تنفيذ المبادرات النوعية لمساعدة دول العالم المنكوبة تحقيقاً لمقاصد التنمية المستدامة.