ناشط سياسي لــ "الخليج 365": القضية اليمنية شديدة التعقيد و"غريفيث" فشل في التوصل لحل

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

مهيوب عبده محمد الحبشي

كتب الشحات غريب

قال الناشط والكاتب السياسي"مهيوب عبده محمد الحبشي"، من يتابع تقارير المبعوث الأممي اليمن، السيد غريفيث يدرك بوضوح أن الرجل يقدم نفسه كمبعوث نجح فيما أخفق فيه الآخرون من خلال تسويق انجازات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع من تلك الانجازات ما يدعيه من تقدم في جانب تنفيذ اتفاق استوكهولم.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن القضية اليمنية شديدة التعقيد وكل ما يقدمه غريفيث من أفكار أوتقارير أوتصريحات لا ترقى إلى درجة أن نسميها حلولا ولا أنصاف حلول للقضية اليمنية.

وأشار بأن غريفيث يعمل بعيداً عن قرارات مجلس الأمن الذي يفترض أن تكون مرتكزا لعمله ولم يتقدم خطوة واحدة في سبيل تنفيذ ذلك لذلك يمكننا القول بأن غريفيث فشل في التوصل لسبل الحل في اليمن.

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وأكمل حدثه قائلاً: من جانب آخر نستطيع القول بأن الحوثيون لن ينفذوا اتفاق استوكهولم ويرجع ذلك لشعورهم بعدم وجود قوى ضاغطة عليهم سوى من قبل قوات الشرعية والتحالف أو من قبل المجتمع الدولي ولجانه ومبعوثيه للحديدة بل وجدوا من يشيدون بهم من خلال تقديمهم لمسرحيات استلام وتسليم لبعض المنشأءات فيما بين بعضهم البعض.

وقال إننا نستطيع القول بأن الحوثيون لن يلتزموا ولن ينفذوا أي من القرارات الأممية والأسباب وبإختصار شديد تعود إلى عدم توفر الإرادة الدولية في تنفيذ تلك القرارات فالدول الكبرى وللاسف تتعاطى مع تلك القرارات من تحت الطاولة وفقا لما تقتضيه مصالحها وأجنداتها الخاصة.

وأشار بأن ايران وعبر مسئوليها سياسين وعسكريين ومراجع واعلاميين لا يخجلون من الحديث علانية من دعمهم للحوثيين ومساندتهم لهم، ولا يمكن ان تتوقف عن ذلك، ولا يمكن ان يتوقف عند دعمها للحوثيين فحسب بل سيمتد دعمها إلى جماعات أخرى لم تظهر بعد خلافا للجماعات الظاهرة اليوم.

وقال إن إيران هذه سياستها ولديها مشروع سيطرة واضح يشمل المنطقة بأسرها ساعدهافي ذلك كرة النار التي تدحرجت منذ العام 2011 في المناطق والدول التي شهدت ربيعا عربيا حيث انشغلت هذه الدول بصراعاتها الداخلية وفتحت الابواب أمام التدخل الايراني اكثر منذ قبل، وساعدها في تنفيذ مشروعها التوسعي.