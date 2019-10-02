تقييم الحوادث يوضح بشأن المهام الجوية في جبل جالس ومدرسة في عدن

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تقييم الحوادث

كتب عدن - الخليج 365

تحدث المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، بشأن المهام الجوية في جبل جالس ومدرسة النصر بعدن.



وقال خلال مؤتمر صحفي - رصده "الخليج 365" - إن "قوات التحالف نفذت مهمة جوية على تجمع لمليشيا الحوثي في جبل جالس".

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وبين المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ مهمة عسكرية على مستودع للأسلحة الحوثية جنوب مدينة باقم اليمنية بتاريخ 2/11/2017 تتوافق مع القانون الدولي.

وتابع أن "استهداف التحالف العربي لقمة جبل جالس يوم 21/6/2016 كان مشروعًا نظرًا لاستيلاء مليشيا الحوثي على مبني عليها".

وأشار إلى أن "قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على منطقة مدرسة النصر في عدن".