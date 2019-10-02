خاص.. تصرف لمدير أمن تعز ضد موظف عام يشكك بأنه يلاحق الخارجين عن القانون

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بأن مدير الشرطة في محافظة تعز، يهدد ويتهجم لانتزاع مالم يكن قانوني ضد موظف عام.



وتساءلت مصادر "الخليج 365"، كيف بمدير أمن تعز منصور الأكحلي سينفذ القانون وكيف نصدق أنه يلاحق الخارجين عن القانون بعد ماقام به منصور الاكحلي ضد مدير الوحدة الحسابية في تعز خروج عن القانون.

ووفق المصادر، الواقعة تمت خلال اجتماع رسمي في مقر السلطة المحلية، هناك جريمة اكبر انها كانت في مقر عمل وامام من يفترض بهم اتخاذ موقف شجاع ليس اقلها مخاطبة الرئيس مباشرة لاقالته فورا كونه اعتدى على حرمة السلطة المحلية.

وطبقا للمصادر، "تورط العميد منصور الاكحلي في التهديد والتهجم المصحوب بالالفاظ الغير لائقة وصفت بالنابية ، ضد الموظف العام الأستاذ عبدالقادر امين مدير عام الوحدة الحسابية في مالية محافظة تعز".

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وخدم عبدالقادر امين تعز فقد كان الدينمو المحرك للسياسة المالية للمحافظة وسفير الرواتب خلال السنوات الماضية ومايزال يمثل حجر الزاوية والعمود الفقري لها قدم الكثير والكثير وتحمل الاتهامات ولكنه كان له دور لاينكره الا جاحد رغم وجود قصور لكن الرجل يقوم بدوره، ويؤدي وظيفته وعلينا احترامه والتضامن معه ،دعما لثقافة المؤسسات ورفض البلطجة والتطاول عليها.

فيما العميد منصور الاكحلي لم يخدم سوى جماعته وأضر بتعز وشوه جماعته ،فما ستحفظه تعز عنه أنه مشعل حروب وداعية فتنة ومذكي صراعات ،بالمقابل يد أمينه لعلي محسن الاحمر وجماعة الاخوان في تخريب الاوضاع ونشر الفوضى في تعز واريافها.

وتقول المعلومات إن "ماقام به منصور الاكحلي ضد عبدالقادرامين همجية المسكون بثقافة التطرف ونزعة العداء نحو الاخر".

وتابعت "وهو استهداف لكل موظفي محافظة تعز وليس فقط السلطة التي يتوجب عليها حماية من يدخل ديوان المحافظة، وضرب العميد الاكحلي قيم الدولة واستهداف لمؤسساتها مجتمعة.

ولم ينته من هذة القضية حتى تورط في اخرى ،اختطاف سيارة المسئول المالي لمحور تعز وستة من مرافقيه بحجة أنه لم يحصل على حصته المقدرة ب7مليون ريال نظير حضوره كرنفال الدعاية للجامعات الخاصة في شارع جمال بمناسبة العيد ال57لثورة سبتمبر الذي أقيم يوم أمس.