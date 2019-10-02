مليشيا الحوثي تتاجر بأراضي الأوقاف وسط معاناة المواطنين الانسانية

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365-صنعاء
تواصل مليشيا الحوثي من حملاتها الامنية ضد العقارات التجارية وهذه المرة على ملاك الاراضي والشقق التابعة للأوقاف.
و تعمل على ابتكار طرق واساليب عدة من شأنا أن تعود بأموال طائلة لمصالحها.
في الايام الماضية الاخيرة فرضطت المليشيا عبر وزارة الاوقاف في صنعاء على ملاك الاراضي والعقارات 500 ريال شهريا كأجار للأرض، وقدمت لكل شخص اشعار من مكتب الاوقاف يلزم مالك الاراض يلزم بالتسديد اقصاها الى ثلاثة ايام ما لم سيتعرض للاعتقال.
وهذه حالة من عدة الالاف الحالات التي تسعى للتربح على حساب المواطنين.
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