مشايخ ووجهاء مدينة إب يحتجون وسط المدينة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

اب

كتب الخليج 365-إب

نفذ عددا من شخصيات اجتماعية ووجهاء في محافظة اب اليوم الاربعاء وقفه احتجاجيه امام ديوان المحافظة للمطالبة بالقبض على قتله التويتي.



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وكانت قضية مقتل طة التويتي بدم بارد في مدينة إب، قبل أيام، حالة من الغضب الشعبي، في الوقت الذي نقل فيه إلى ثلاجة الموتى، لا يزال قريبه في العناية المركزة في حالة غيبوبة؛ ليتداعى وجهاء و شخصيات اجتماعية لتدارس قضية تنامي عمليات القتل في المدينة.

و يقول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ان ظاهرة العصابات المسلحة التي انتشرت في المدينة، بات أمرا مقلقلا للسلم الاجتماعي.

مطالبين السلطات الأمنية بوضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المدينة و ردع العصابات المسلحة. مؤكدين أن تحركات العصابات المسلحة في المدينة و ممارستها أعمال القتل يثير تساؤلات عدة حول تراخي السلطات الأمنية تجاه ذلك.