ندوة تعريفية حول آلية عمل صندوق دعم الشباب بحضرموت

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ندوة تعريفية حول آلية عمل صندوق دعم الشباب بالمحافظة للمستفيدين من الوادي والصحراء والتي نظمها صندوق دعم الشباب بالتنسيق مع فريق انجاز التطوعي.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استعرضت الندوة التي أقيمت بقاعة كلية العلوم التطبيقية والادارية بجامعة سيئون، الاحصائية العامة للمشاريع التي تم تنفيذها بتمويل من قبل الصندوق وعددها 115 مشروع في المجالات الانتاجية والتجارية والزراعية والخدمية في كل من وادي وساحل حضرموت .

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واشار الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الى أن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب لمساندة الشباب من الجنسين لدعمهم وفق معايير واسس خاصة تساعدهم بشكل ذاتي في تنفيذ مشاريعهم الخاصة.

من جانبه اشار عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور محمد بن وهلان، الى اهميه المشروع الذي يستهدف شريحة الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تقديم القروض البيضاء لمشاريعهم الخاصة للمساهمة في امتصاص البطالة سعيا نحو احداث تنمية للمجتمع بشكل عام وللمستفيدين بشكل خاص.

فيما أوضح منسق الصندوق بالوادي خالد شنتوف، رؤية واهداف الصندوق المتمثلة في تمكين الشباب من الجنسين من بدء مشاريعهم من خلال الارشاد والتسهيل والاقراض مما يسهم في الاستقلال المادي والارتقاء بوضعهم المعيشي وزيادة اعداد الايادي العاملة والتقليل من نسبة البطالة من خلال المشاريع التي تقدم لهم.