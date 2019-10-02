أمن تعز يقبض على المتهم الرئيسي بسرقة "الأهدل" ويستعيد المسروقات 

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
أمن تعز
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تعز - الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية، مساء يوم أمس، القبض على المتهم الرئيسي بسرقة منزل الدكتور عبدالله مرشد الأهدل والتي تم سرقتها الخميس الماضي الموافق 26/9/2019م
وقالت مصادر أمنية، إن الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي ألقت القبض على المتهم الرئيسي بالسرقة المدعو(ع.ع.ش) واستعادت المسروقات وهي عبارة عن خزنتين حديدية وشنطتين بداخلهما كمية كبيرة من المجوهرات كما تم ضبط السيارة التي استخدمت في الواقعة.
ووفقا للمصادر الأمنية، وأثناء ضبط المتهم الرئيسي تفاجئنا بإطلاق النار من قبل عصابة مسلحة تابعة للمتهم الرئيسي على الأطقم الأمنية أدت إلى إصابة نائب رئيس قسم التحريات الملازم أول موسى شداد وإصابة أحد مرافقيه
وأشارت إلى أنه "تم استرجاع المسروقات بحضور المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صادق الحسامي ورئيس قسم التحريات ملازم أول عيسى الكامل ورئيس قسم السرقات بالبحث الجنائي".
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