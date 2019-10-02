شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... صحفي يزف بشرى سارة للجنوبيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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أكد الكاتب الصحفي عادل المدوري، اليوم، أن هذا العام سيكون عام التمكين كما وعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "سيكون هذا العام عام التمكين والنصر كما وعد الرئيس عيدروس الزُبيدي، وسيتم دحر المجموعات الإرهابية بفضل صمود شعب الجنوب واستبسال أبطال المقاومة والجيش الجنوبي".

وأضاف: "فحوار جدة وبفضل حكمة الرئيس الزُبيدي أصبح لصالح الجنوب فإن وقعت الشرعية على المسودة كسبنا وإن رفضت التوقيع كسبنا أيضًا".