صورة لعسكريين من أبناء محافظة شبوة محتجزين داخل سجن بعدن تثير جدلا سياسيا واسع النطاق

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عــاجــل : مصدر بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية (تفاصيل) عــاجــل وخـطـيــر : نجاة الملك سلمان من محاولة إغتيال مؤكدة ومقتل حارسه الشخصي والقانوني الدولي يكشف التفاصيل المفاجئة (شاهد) Advertisements عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اثارت صورة بثها نشطاء على شبكة الانترنت لعدد من ابناء محافظة شبوة محتجزين داخل سجن بعدن جدلا سياسيا واسع النطاق. والصورة لعدد من افراد حراسة اللواء ناصر النوبة. وداهمت قوة امنية منزل النوبة قبل اسبوع وقامت بنهبه واعتقلت عدد من افراد حراسته. واثارت الصورة لعدد من افراد الحراسة وهم معتقلون جدلا كبيرا.

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