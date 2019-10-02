شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. دولة خليجية تعلن استعداها لوقف الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عــاجــل : مصدر بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية (تفاصيل)

عــاجــل وخـطـيــر : نجاة الملك سلمان من محاولة إغتيال مؤكدة ومقتل حارسه الشخصي والقانوني الدولي يكشف التفاصيل المفاجئة (شاهد)

Advertisements

عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة

عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، استعداد بلاده لاستضافة أى مباحثات، من شأنها التوصل لاتفاق يؤدى إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا.



وقال الجارالله - فى تصريح صحفى - إن إعلان موقف الكويت، يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار فى اليمن، متمنيا أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.

وحول تطورات المباحثات الكويتية-السعودية حول المنطقة المقسومة، قال نائب وزير الخارجية الكويتى "هناك جديد، لكنه لم يتبلور بشكل نهائى، وسيتم التواصل مع الأشقاء فى السعودية، لبلورة محاولتنا لطى صفحة هذا الملف.. نحن على تواصل مع الأشقاء فى السعودية، وسيتم تحديد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة، والجديد فى هذا الملف، سيصب فى مصلحة البلدين".

وفيما يتعلق بآخر مستجدات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، أوضح الجارالله أن الكويت طالبت العراق، بضرورة حسم بحث ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة (162)، دون أن تحصل على أى تجاوب.. معربا عن الأمل الكبير جدا فى أن يستطيع الجانبان الجلوس وحسم هذا الموضوع.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود سيتم مناقشتها فى اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيرى خارجية البلدين.. معربا عن ثقته فى توصل الطرفان إلى نقطة اتفاق خلال الدورة المقبلة للجنة الثنائية العليا بين البلدين، والتى ستعقد على الأرجح بداية العام المقبل.