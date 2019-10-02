شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تعلن ترك عدن نهائيا كعاصمة .. لتصبح عاصمة لأنتقالي الجنوب العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قال رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية أن من لم يحافظ على صنعاء وعدن ولم يستطيع استرجاعهما لن يستطيع المحافظة على عتق ولن يستطيع العودة لها , وأن عدن عاصمة للجنوب والانتقالي باعتراف الشرعية وتسليمها بذلك

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جاء هذا التأكيد في تعليق للأستاذ "حسين حنشي" على حائطه الخاص وجاء نصه : حديث الشرعية عن عتق عاصمة للدولة الاتحادية لا يعني إلا أنها ستترك عتق بأي لحظة ولن تعود لها لان من ترك صنعاء ولم يعود لها وبحث عن غيرها ومن ترك عدن ولم يعود لها وبحث عن غيرها سيترك عتق ويبحث عن أي قرية بدلا عنها !

وقال "حنشي" هذه شلة لا تستطيع استرجاع أي عاصمة لها وفقط تعلن مدينة أخرى بدلا عنها وقريبا سيحصل ذلك! ومن لم يحافظ على صنعاء وعدن ولم يستطيع استرجاعهما لن يستطيع المحافظة على عتق ولن يستطيع العودة لها

عدن عاصمة للجنوب والانتقالي باعتراف الشرعية وتسليمها بذلك