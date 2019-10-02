شكرا لمتابعة خبر عن سلطات القضاء السعودي تقرر النطق بالحكم على سلمان العودة .. ونجله يكشف تفاصيل جلسة طارئة صباح اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قال نجل الداعية السعودي، عبدالله سلمان العودة، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت الخميس القادم موعد نطق الحكم ضد والده. وكتب العودة في تغريدة على حسابه بتويتر: “اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض، وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عــاجــل : مصدر بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية (تفاصيل) عــاجــل وخـطـيــر : نجاة الملك سلمان من محاولة إغتيال مؤكدة ومقتل حارسه الشخصي والقانوني الدولي يكشف التفاصيل المفاجئة (شاهد) Advertisements عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واختتم العودة تغريدته بالدعاء لوالده بالفرج، “أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية”. ويواجه العودة عدد من التهم المتعلقة بدعم الإرهاب، قد تصل بعض التهم عقوباتها للإعدام.

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