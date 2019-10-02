الاكثر مشاهدة - ورد الآن : ايران تخضع اخيراً وتعلن الموافقة للحوار مع السعودية ولكن بهذا الشرط المفاجئ (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت ايران الاربعاء موافقتها على الحوار مع السعودية واضعة بعض الشروط.
وقال وزير الخارجية الايراني اليوم بانه بلاده ترحب بالحوار مع السعودية إذا غيرت سياستها وأدركت أنها لا تستطيع ضمان أمنها عبر شراء السلاح ، حد تعبيره.
وتأتي تصريحات ظريف بالتزامن مع تصريحات لمتحدث الحكومة الايرانية علي ربيعي، زعم فيها إن الرئيس الايراني حسن روحاني، تلقى رسالة من الرياض، سلّمها له رئيس إحدى الدول (لم يسمه).
ورحب ربيعي بحوار مع السعودية حال غيرت الرياض سلوكها في المنطقة، وأوقفت الحرب في اليمن.
وكان الجبير رد على تلك المزاعم ووصفها بانها غير دقيقة.
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