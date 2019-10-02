الاكثر مشاهدة - السلطات السعودية تقرر النطق بالحكم على سلمان العودة .. ونجله يكشف تفاصيل جلسة طارئة صباح اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تقرر النطق بالحكم على سلمان العودة .. ونجله يكشف تفاصيل جلسة طارئة صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نجل الداعية السعودي، عبدالله سلمان العودة، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت الخميس القادم موعد نطق الحكم ضد والده. وكتب العودة في تغريدة على حسابه بتويتر: “اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض، وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم”. Advertisements واختتم العودة تغريدته بالدعاء لوالده بالفرج، “أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية”. ويواجه العودة عدد من التهم المتعلقة بدعم الإرهاب، قد تصل بعض التهم عقوباتها للإعدام.

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