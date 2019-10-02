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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسعد خبر منذ بدء الحرب وبشرى سارة تثلج الصدور حدثت قبل قليل ولكنها لليمنيين من أبناء الجنوب فقط



أكد الكاتب الصحفي عادل المدوري، اليوم، أن هذا العام سيكون عام التمكين كما وعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي. وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "سيكون هذا العام عام التمكين والنصر كما وعد الرئيس عيدروس الزُبيدي، وسيتم دحر المجموعات الإرهابية بفضل صمود شعب الجنوب واستبسال أبطال المقاومة والجيش الجنوبي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضاف: "فحوار جدة وبفضل حكمة الرئيس الزُبيدي أصبح لصالح الجنوب فإن وقعت الشرعية على المسودة كسبنا وإن رفضت التوقيع كسبنا أيضًا".

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