إب.. مسلحون حوثيون يسطون على أرضية مواطن تحت تهديد السلاح

سطى مسلحون حوثيون على أرضية مواطن في مدينة إب، وسط اليمن، تحت تهديد السلاح، في ظل عمليات نهب منظمة للأملاك الخاصة والعامة في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وعلم "يمن شباب نت" عن قيام مسلحين حوثيين يتقدمهم "حزام قعشة"،نجل البرلماني المؤتمري الموالي للحوثيين" علي قعشة" بالسطو على أرضية المواطن" علي رزق القطوي" في منطقة خط الثلاثين غرب المدينة.



وقال "رزق القطوري" لمراسل "يمن شباب نت"، إن المسلحين الحوثيين أعتدوا على أرضية والده وقاموا ببناء استحداثات فيها وسط حماية من قسم شرطة" الثلاثين" التابع للحوثيين.



وأضاف القطوي: "اعتدى المسلحون الحوثيون على أرضنا وقاموا بإشهار السلاح في وجه والدي "المشلول" مهددين له بالقتل".



وتابع: لجئنا إلى الجهات المختصة لكن الملاحظ أن هناك تواطؤ مع المتنفذين الذين يسطون على أراضي وأملاك المواطنين.



وازدادت وتيرة الاعتداء على أراضي الأوقاف والأملاك العامة والخاصة في إب، منذ الانقلاب الحوثي وسيطرة الحوثيين على المحافظة في منتصف أكتوبر من العام 2014م، بسبب غياب الدولة والقانون والارتفاع الكبير في أسعار أراضي إب التي تشهد تصاعداً كبيراً في قيمتها أوصلها إلى مصافي المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث غلاء الأراضي بحسب دخل الفرد.

