شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان غاضب اشد الغضب من هذة الشائعة المتعلقة بحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم ( تعرف على الشائعة التي اغضبت الملك سلمان ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.

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