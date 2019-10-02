شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وفاة الرئيس المصري قبل قليل وإعلان حالة طوارى في جميع المدن المصرية .. شاهد (صورة + فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - 2019/10/02 - الساعة 04:17 مساءاً جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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