شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تفاجئ داعية شهير بسؤال عن طلب معاشرة زوجها .. فكيف رد...شاهد فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #فاجأت فتاة سعودية، الداعية الشهير والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، بسؤال عن إجازة طلبها ممارسة الجنس من زوجها عبر برنامج مذاع على الهواء.

وقال "المطلق"، أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقًا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، مستدركًا بل هو من الدين. وحذر المطلق الزوجين من محاولة استغلال هذه الحاجة الفطرية بعدم إعطائه حقه الشرعي الذي أوجبه الله على كل واحد منهما للآخر.

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جاء ذلك في رده على تساؤل امرأة في برنامج ” فتاوى” على القناة السعودية. نصه: هل يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حاجتها في الفراش أم أن هذا من قلة الحياء ولا يجوز ؟ إذ قال “لا والله ليس هذا من قلة الحياء، هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء”.

وأتس أب