عمليات القصف الحوثية تستهدف مواقع المشتركة بأطراف الدريهمي في الحديدة

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الحديدة - الخليج 365
تتواصل لعمليات القصف والإستهداف التي تقوم بها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، وكثفت عملياتها التصعيدية مستهدفة مواقع القوات المشتركة عدة مناطق في الأطراف الجنوبية والشرقية لمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
وأطلقت المليشيات قذائف مدفعية B10 على مواقع قوات القوات المشتركة جنوب الدريهمي ، كما قامت بشن عمليات إطلاق نار من أسلحة مختلفة من بينها سلاح 14.5، وسلاح البيكا وسلاح 12.7 الرشاشة.
وصوبت مليشيات الحوثي قناصاتها نحو مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة دون أن توقع إصابات في صفوف القوات المشتركة.
على صعيد متصل، تعرضت مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي لقصف مدفعي عنيف حيث سقطت مقذوفات هاون من عيار 120 بالقرب من مواقع للقوات المشتركة في الوقت الذي شنت فيه المليشيات قصف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 على مواقع القوات المشتركة.
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